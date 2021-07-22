В Индии 45 тысяч человек заразились редкой инфекцией после COVID-19

В Индии зарегистрировали более 45 тысяч случаев "черного грибка" – муромикоза за последние два месяца. Общенациональная вспышка охватила пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщил младший министр здравоохранения страны Бхарати Правин Павар. По его словам, только за сутки, 20 июля, более 4200 человек умерли от грибка, передает France24.

Раньше инфекция считалась очень редкой, но во время пандемии количество случаев резко возросло, обычно поражая пациентов после выздоровления от COVID-19. Это очень агрессивное заболевание, и хирурги вынуждены удалять у зараженных глаза, нос и челюсть, чтобы остановить его распространение в мозг. Смертность от муромикоза превышает 50 процентов.

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Согласно данным правительства, наибольшее количество случаев заболевания было зарегистрировано в западном штате Махараштра – 9 348. До пандемии в Индии в среднем регистрировалось всего 20 случаев заболевания в год, причем риску подвергались только люди с сильно ослабленным иммунитетом, включая людей с высоким уровнем сахара в крови, ВИЧ или реципиентов трансплантатов.

Эксперты объясняют недавний рост заболевших муромикозом чрезмерным использованием стероидов для лечения коронавируса. Местные СМИ сообщают, что в северном штате Раджастан на данный момент наблюдается рост числа случаев заболевания грибком среди детей.

Симптомы мукормикоза

Мукормикоз может поражать разные части тела, в зависимости от этого симптомы заболевания будут отличаться, заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Если инфекция поражает носовые пазухи и головной мозг, то у больного наблюдаются:

отек лица;

головная боль;

заложенность носа;

жар.

В случае поражения легких:

жар;

кашель;

боль в груди;

сбивчивое дыхание.

Кожный мукормикоз может выглядеть как волдыри или язвы, инфицированная область становится черной.

Если инфекция поражает желудочно-кишечный тракт:

боль в животе;

тошнота и рвота;

желудочно-кишечное кровотечение.

Диссеминированный мукормикоз –наиболее прогностически неблагоприятный вариант болезни, обычно возникает у людей, которые страдают от других заболеваний, поэтому бывает сложно определить, какие симптомы связаны с мукормикозом. У пациентов с диссеминированной инфекцией в головном мозге могут развиться необратимые изменения, способные повлечь за собой кому.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, грибковая инфекция мукормикоз или черный грибок активизируется только на фоне иммунного дефицита, когда у человека угасает иммунная защита. При этом в Украине вспышек такой инфекции не было.