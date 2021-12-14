В Греции от коронавируса умер журналист, выступавший против обязательной вакцинации

В Греции в возрасте 72 лет от ишемической болезни сердца, вызванной осложнением коронавируса, умер известный журналист, лидер движения "Свободные люди" Гиоргос Трагас. Он выступав против обязательной вакцинации в стране.

Как сообщило издание Kathimerini, 30 ноября Трагас в соцсетях сообщил, что у него диагностировали COVID-19. 4 декабря он был госпитализирован в больницу "Сотирис", а позже переведен в реанимационное отделение.

Журналист имел ряд сопутствующих заболеваний, из-за которых не хотел вакцинироваться, чтобы не вызвать осложнений. В больнице сообщили, что он поступил с тяжелой дыхательной недостаточностью из-за COVID и умер утром 14 декабря.

Видео дня

Отметим, свое движение "Свободные люди" Трагас создал в феврале 2021 года. Его целью является "обеспечение демократии, борьба с безработицей и экономическим кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса в Греции". Журналист считал, что "обязательная вакцинация, как это делается в Греции с прямым шантажом и различными формами угроз, является современной тиранией и нарушает права человека и этику медицинской науки".

Сообщив 30 ноября о заболевании коронавирусом Трагас отметил: "язвительно смеюсь над штрафами Мицотакиса". Он имел ввиду решение премьер-министра страны о введении обязательной вакцинации людей старше 60 лет под угрозой ежемесячного штрафа в 100 евро.

Родился Трагас 30 июля 1949 года в Метаксурджио. Помимо того, что работал журналистом, он также был издателем публикаций "Хора", "Катастрофа" и "Независимость". С 1990-х стал работать на телевидении, выступая на разных каналах в качестве политического комментатора. Также журналист вел шоу на Real FM, которые временами подвергались резкой критике за крайне правый и неонацистский контент, за продвижение кандидатов "Золотой Зари" или представление экстремистских взглядов. При этом греческие СМИ не раз штрафовали Трагаса на сумму более 100 000 евро за оскорбительные или аморальные действия.

Напомним, ранее в Греции вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет. На каждого, кто откажется от такой меры, каждый месяц, начиная с 16 января 2022 года, будет налагаться штраф в размере 100 евро (114 долларов США). Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис подчеркнул, что в стране в ноябре был зарегистрирован всплеск заболеваемости, а ежедневная статистика достигла рекордного уровня.

"Мы концентрируем наши усилия на защите своих сограждан, и по этой причине их вакцинация отныне будет обязательной", – подчеркнул премьер.

По данным сайта Worldometers, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 006 706 случаев заболевания коронавирусом, он привел к смерти 19 345 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США известный христианский телеевангелист и антивакцинатор Маркус Лэмб умер после госпитализации с COVID-19. Также у него был диабет.

Израильский активист Хай Шаулян, публично выступающий против вакцинации от коронавируса, 13 сентября скончался от COVID-19.