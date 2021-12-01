В Германии заявили об ухудшении ситуации COVID-19: есть угроза четвертой волны

В среду, 1 декабря, в Германии зафиксировали самое высокое со средины февраля количество смертей, связанных с коронавирусом. К Рождеству в реанимациях страны могут оказаться 6000 человек, что выше пика прошлой зимы.

Институт Роберта Коха, государственное агентство Германии по инфекционным заболеваниям, сообщил в среду о 67 186 новых случаях COVID-19, что на 302 больше, чем в этот же день неделю назад. Также за последние сутки было зафиксировано 446 смертельных случаев, в результате чего общее число умерших составило 101 790 человек, сообщает международное информагентство Reuters.

Тем не менее семидневная заболеваемость на 100 000 тысяч человек снизилась сегодня до 442,9 человек по сравнению с 452,2 человека во вторник.

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30 ноября федеральные и региональные правительства Германии договорились принять меры по противодействию четвертой волне COVID-19, которые будут включать усиление кампании вакцинации и ограничение контактов, особенно для непривитых людей.

Президент ассоциации интенсивной терапии DIVI Гернот Маркс предупредил, что до 25 декабря в стране в отделении интенсивной терапии могут находиться 6000 человек, независимо от того, какие меры сейчас будут приняты политиками.

Предыдущий максимум в 5745 пациентов с коронавирусом в отделении интенсивной терапии в Германии был зафиксирован 3 января.

Кроме того, в стране обнаружили новый штамм COVID-19 Омикрон. Вирус подтвердили у четырех человек на юге Германии. Трое инфицированных вернулись из командировки в Южную Африку, а четвертый - член семьи одного из репатриантов. У всех четверых наблюдались умеренные симптомы.

Как сообщал OBOZREVATEL, у штамма Омикрон есть высокие шансы попасть на территорию Украины уже в ближайшие недели. В то же время, эксперты исключают, что это может произойти уже "завтра".

Южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. По ее словам, заболевшие жаловались на сильную утомляемость. Также наблюдалась высокая частота пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери ощущения вкуса или обоняния.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.

После обнаружения нового варианта COVID-19 авиасообщения с ЮАР и соседними странами прекратили десятки государств по всему миру. В их числе Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Швейцария, Мальдивы, Филиппины, Россия, а также Египет, Марокко и Ангола.