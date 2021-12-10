В Германии ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для медработников

Медицинский работников в Германии на законодательном уровне обязали вакцинироваться от коронавируса. Прививки от COVID-19 также должны получить работники домов престарелых.

Решение было принято в немецком Бундестаге. Соответствующий законопроект поддержал 571 депутат, 80 были против, а 38 воздержались, передает Spiegel Online.

Согласно документу, до 15 марта 2022 года вакцинированными должны быть все работники больниц, домой престарелых, врачебных кабинетов. Документ также расширяет список лиц, которые могут вакцинировать от COVID-19. В него попали фармацевты, ветеринары и стоматологи.

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От обязательной вакцинации будут освобождены те, кто предоставить справку о выздоровлении от коронавирусной болезни, а также те, кто имеет противопоказания.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что правительство поставило себе цель – защитить граждан от COVID-19.

"Нельзя терять время. У федерального правительства много планов, но цель номер один, наша главная цель, – защитить население во время санитарного кризиса", – отметил чиновник.

Напомним: ранее стало известно, что в Германии заговорили о "локдауне для непривитых". Ранее карантин для невакцинированных утвердили отдельные федеральные земли с высоким уровнем заболеваемости. Теперь же могут ввести по всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне роста количества заболеваний коронавирусом в Германии политики страны заговорили о необходимости введения обязательной вакцинации против COVID-19. Одни настаивают на обсуждении такого шага, другие же утверждают, что немцы "достигли точки", и он должен быть предпринят немедленно.