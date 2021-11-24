В Германии ужесточили карантин из-за всплеска COVID-19: какие ограничения будут действовать

С 24 ноября на территории Германии начали действовать ужесточенные ограничения в связи с новой волной коронавируса. Отныне введена система контроля 2G в отрасли развлечений и 3G – для сотрудников предприятий.

Об этом заявил накануне глава Минздрава Карл-Йозеф Лауманн, передает издание Tagesschau. Эти ограничения, в первую очередь, коснутся невакцинированных жителей территории Германии.

Так, по системе 2G возможность посещать рестораны, театры и музеи предусмотрена только для вакцинированных и полностью выздоровевших. 3G открывает проезд в общественном транспорте и рабочим местам только тем, кто прошел полный курс вакцинации или предоставил результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа.

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"Текущая ситуация с пандемией в Германии вызывает серьезные опасения и требует внедрения жестких мер по предотвращению распространению болезни. Пока мы не можем сказать точные сроки, когда карантин будет ослаблен, особенно в регионах с наибольшим количеством заболевших", – указал министр здравоохранения.

Ранее OBOZREVATEL освещал ограничения в разных странах Европы, где власти всячески пытаются привлечь население к кампании по вакцинации.