В Германии готовят "локдаун для непривитых" и обязательную вакцинацию против COVID-19
В Германии могут ввести новые, более жесткие, карантинные ограничения из-за распространения COVID-19 на территории всей страны. В основном они будут касаться тех граждан, которые не сделали прививку от коронавируса. Речь идет о так называемом "локдауне для непривитых".
Новые правила могут утвердить в четверг, 2 декабря, канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее преемник Олаф Шольц, пишет ndr.de. Как отмечается, ранее карантин для невакцинированных утвердили отдельные федеральные земли с высоким уровнем заболеваемости.
Теперь же так называемое правило 2G (привиты и выздоровевшие) может расшириться на всю Германию. Все лидеры 16 федеральных земель страны согласились с таким решением.
По словам Меркель, обязательную вакцинацию в стране могут ввести с февраля 2022 года. Обсуждение этого вопроса будет проходить в Бундестаге.
"Обязательная вакцинация, решение по ней, может вступить в силу с февраля 2022 года", – сообщила канцлер.
Тем, кто не привился и не переболел коронавирусом, запретят посещать рестораны, кафе, бары, театры и кинотеатры, ярмарки и магазины второстепенных товаров. Им также нельзя будет посещать массовые мероприятия, например, футбольные матчи. Кроме того, им нельзя будет собираться большими компаниями.
По всех стране также запретили продавать и запускать фейерверки перед Новым годом и Рождеством для того, чтобы избежать массового скопления людей.
Отметим, что на данный момент в Германии полностью вакцинировано менее 70% населения, в результате чего она значительно отстает от других европейских стран, таких как Италия, Испания и Португалия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили, что страна переживает массовую пандемию непривитых. Несколько немецких клиник забили тревогу по поводу увеличения количества пациентов с коронавирусом.
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