В Евросоюзе намерены разрешить въезд для привитых вакциной CoronaVac, – Ляшко
Европейский Союз скоро разрешит въезд привитым от коронавируса китайской вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. В ЕС признают соответствующие COVID-сертификаты.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина". На данный момент в стране делают прививки от коронавируса такими препаратами: Comirnaty/Pfizer&BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech и Oxford/AstraZeneca.
По словам Ляшко, в ближайшее время Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) добавит вакцину CoronaVac в перечень одобренных препаратов. Министр подчеркнул, что вопрос рассмотрят в ближайшее время. Об этом ему сообщили европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения и коллеги в Европейской комиссии.
"Все говорят, что в ближайшее время вопрос рассмотрят – и все признанные ВОЗ вакцины позволят путешествовать по COVID-сертификату", – сказал Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виктор Ляшко сказал, что украинцам не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.
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