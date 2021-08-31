В ЕС вакцинировали от коронавируса 70% взрослого населения и назвали новую задачу

В Европейском Союзе полностью вакцинировано уже 70% взрослого населения. Таким образом, была достигнута ранее поставленная цель.

Об этом сообщила в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она поблагодарила многих людей, благодаря которым это достижение стало возможным.

В то же время чиновница подчеркнула, что не стоит на этом останавливаться, а надо идти дальше.

По ее словам, необходимо вакцинировать еще больше европейцев, а также помочь с вакцинацией от COVID-19 государствам всего мира.

"Мы продолжим поддерживать наших партнеров", – заверила фон дер Ляйен.

Видео дня

Брюссель готов закупить и поставить новые партии препаратов, в том числе для борьбы с более заразными штаммами коронавируса.

Напомним, членами Евросоюза являются 28 европейских стран, а также часть территорий за пределами ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции правительство усилило карантин, обозначив новые правила для граждан. Так, в стране сделали обязательной вакцинацию против COVID-19 для медиков, а также ввели "санитарные пропуска".