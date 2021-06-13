В ЕС рекомендовали отказаться от вакцины AstraZeneca пожилым людям

Вакцину AstraZeneca рекомендуют не делать людям, которые старше 60 лет. Некоторые страны ограничили использование прививки из-за плохого свертывания крови в возрасте до 50-65, в основном среди молодежи.

Об этом пишет издание Reuters. Как заявил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери, в контексте пандемии их позиция заключается в том, что соотношение риска и пользы остается благоприятным для всех возрастных групп.

Он отметил, в связи с тем, что количество случаев COVID-19 снижается и с учетом того, что более молодое население менее подвержено рискам, было бы лучше использовать вакцины, основанные на технологии мРНК, такие как вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech для более молодого населения.

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По поводу того, должны ли органы здравоохранения избегать введения вакцины AstraZeneca людям старше 60 лет, Кавалери добавил, что "многие страны, такие как Франция и Германия, рассматривают это в свете большей доступности мРНК-вакцин".

Напомним, ранее в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. Ею делают прививки от COVID-19 в Украине.