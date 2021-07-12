В ЕС обеспечили наличие вакцин против COVID-19 для 70% населения

Европейский Союз на сегодня закупил и успел поставить странам-членам обещанные дозы вакцин против коронавируса. В частности столько, чтобы прививки смогли получить 70% взрослого населения.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее заявление было опубликовано на сайте ЕК.

"ЕС сдержал свое слово, в эти выходные мы доставили достаточно вакцин членам Евросоюза, чтобы еще в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослых людей", – сказала европейский чиновник.

По ее словам, кампания иммунизации против СOVID-19 в европейских государствах значительно ускорилась с начала 2021 года.

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При этом фон дер Ляйен призвала правительства стран сделать все, чтобы еще больше увеличить количество прививок.

Она пообещала, что Брюссель готов закупить и поставить новые партии препаратов, в том числе для борьбы с более заразными штаммами коронавируса. Глава ЕК отметила, что только тогда люди в ЕС будут в безопасности.

"Еще около 500 миллионов доз вакцины будут распределены по регионам Европейского Союза. Наш совместный подход – это успех. COVID-19 еще не побежден. Только вместе мы выйдем из этого кризиса", – подытожила фон дер Ляйен.

На сегодня против COVID-19 вакцинировано 3,416 млрд людей в мире, из них 940,1 млн полностью (12,06%), а 1,963 млрд (25,18%) получили первую или разовую прививку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ отметили, что пока новые штаммы COVID-19 побеждают в гонках с вакцинацией. В организации упрекнули Каин с высоким уровнем проведенных прививок за отказ от карантинных правил.