В ЕС начали оценку китайской вакцины от Sinovac, которую закупила Украина

Комитет по медикаментам для человека европейского регулятора EMA начал обзор вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac с целью оценки ее эффективности и безопасности.

Как говорится в заявлении регулятора, проверка станет первым шагом к возможному ее одобрению для использования в ЕС.

EMA заявило, что его решение начать обзор базируется на предварительных результатах лабораторных исследований и клинических испытаний.

"Эти исследования свидетельствуют о том, что вакцина запускает выработку антител, которые борются с коронавирусом и могут помочь защитить от болезни", – говорится в сообщении агентства.

Комитет "будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, что преимущества вакцины превышают риски. Обзор вакцины будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно информации для официальной заявки на получение разрешения на продажу вакцины в Европе.

Как писал OBOZREVATEL: