В EMA дали прогноз, как быстро могут быть одобрены вакцины от штамма Омикрон

Вакцины, разработанные для противодействия новому штамму коронавируса Омикрон, могут быть одобрены в течение трех-четырех месяцев, если это будет необходимо. Но сначала нужно провести двухнедельный процесс лабораторных испытаний уже имеющихся препаратов.

Он поможет установить, обеспечивают ли уже одобренные вакцины защиту от нового штамма. И хотя до сих пор они и доказывали свою эффективность против циркулирующих штаммов COVID-19, необходимо понять, будет ли также с Омикрон, заявила исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Эмер Кук, сообщает американский телеканал CNN.

По ее словам, также нужно рассмотреть, как ситуация в Европе соотносится с ситуацией в Южной Африке. Особенно в контексте старшего населения, которое уже получает бустерные дозы.

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Кук объяснила, что, если возникнет необходимость изменить существующие вакцины, компаниям придется адаптировать их составы. Она также добавила, что EMA работает с фармацевтическими компаниями и другими регулирующими органами, чтобы убедиться, что они "максимально готовы" к этому.

"Если возникнет необходимость изменить существующие вакцины, мы сможем получить одобрение этих вакцин в течение трех-четырех месяцев", - сказала исполнительный директор агентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. По ее словам, заболевшие жаловались на сильную утомляемость. Также наблюдалась высокая частота пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери ощущения вкуса или обоняния.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.

ВОЗ назвала новый штамм греческой буквой Омикрон и внесла его в список вариантов, которые вызывают беспокойство.

После обнаружения нового варианта COVID-19 авиасообщения с ЮАР и соседними странами прекратили десятки государств по всему миру. В их числе Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Швейцария, Мальдивы, Филиппины, Россия, а также Египет, Марокко и Ангола.