В Днепре врачи спасли роженицу с онкозаболеванием и COVID-19: у нее было поражено 65% легких
В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова врачи спасли 39-летнюю роженицу с онкозаболеванием и коронавирусной инфекцией. Ребенок также остался жив.
Женщину доставили из Павлограда в крайне тяжелом состоянии, сообщает "ТСН". По словам медиков, беременная не была вакцинирована и долго занималась самолечением по советам соседей и знакомых.
На момент поступления в больницу у нее было поражено 65% легких. Женщине срочно сделали кесарево сечение. На данный момент ребенок весом 1,2 кг находится в реанимации и дышит самостоятельно. Пока роженица видела ребенка только на фото, поскольку также лежит в реанимации.
"Удалось спасти. Они в реанимации. Еще под маской, но уже есть определенный прогресс. Мы очень верим, что и ребенок будет жить, и мама тоже вернется в Павлоград", – рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения предупредило, что украинцы, пользующиеся фейковыми сертификатами о вакцинации против коронавируса, могут избавиться от них. Документ аннулируют сразу, как будет доказан факт его подделки, а врача в таком случае могут отстранить от работы.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.