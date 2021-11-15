В 'Дії' стал доступен COVID-сертификат для переболевших: как сгенерировать

В приложении "Дія" стал доступен вид COVID-сертификата, свидетельствующий о выздоровлении от коронавирусной инфекции. Его можно сгенерировать на 15 день после положительного ПЦР-теста, а действовать документ будет три месяца.

На сайте "Дія" говорится, что сертификат о выздоровлении будет доступен в приложении на 15 день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и правильные данные в медицинский реестр. Отмечается, что сертификат нужно самостоятельно сгенерировать в приложении. Его срок действия составит 90 дней.

Для того чтобы получить документ, на главном экране приложения нужно нажать "Добавить COVID-сертификат" или выбрать его в разделе услуг "Здоровье". После этого нужно выбрать тип документа - "Сертификат о выздоровлении", согласиться на передачу медицинских данных и дождаться получения документа.

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Издание РБК-Украина сообщает, что сертификат о выздоровлении от COVID-19 содержит имя и фамилию человека, дату рождения, фото, а также дату, до которой документ действителен.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 ноября начал действовать COVID-сертификат, который свидетельствует о вакцинации ребенка. Детский сертификат также можно сгенерировать в приложении "Дія". Для получения детского COVID-сертификата одному из родителей вакцинированного ребенка в приложении нужно добавить свидетельство о рождении, после чего появится возможность загрузить детский сертификат о вакцинации.

Ранее сообщалось, что Минздрав все больше расширяет список лиц, для которых вакцинация против коронавируса в Украине становится обязательной. Ранее уже предупреждалось, в него попадут медики, а сейчас известно, что это коснется также госслужащих и коммунальщиков в территориальных общинах.

За прошлые сутки, 14 ноября, в Украине коронавирус диагностировали у 10 802 жителей, среди них оказалось 764 несовершеннолетних и 132 медработника. Кроме этого, 2798 больных были госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него. На утро 15 ноября в стране подтверждено 3 228 441 всех случаев заражения, из которых 77 147 – летальные (+442 за сутки) и 2 642 459 (+11 219) – выздоровления.