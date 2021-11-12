Как получить детский сертификат о вакцинации от COVID-19: детальное разъяснение

В Украине с пятницы 12 ноября начали действовать еще два вида COVID-сертификатов. Один из них будет свидетельствовать о вакцинации ребенка, тогда как второй смогут получить люди, которые выздоровели после коронавирусой инфекции.

Об этом на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. По ее словам, детский сертификат уже можно сгенерировать в приложении "Дія". Что касается сертификата о выздоровлении, он проходит последнюю стадию бета-тестирования.

Карчевич рассказала, что для получения детского COVID-сертификата, одному из родителей вакцинированного ребенка в приложении "Дія" нужно добавить свидетельство о рождении, после чего появится возможность загрузить детский сертификат о вакцинации.

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"На сегодняшний день запущено два типа новых COVID-сертификатов. Один из них детский, который позволяет родителям детей, получившим хотя бы одну дозу вакцины, загрузить документ в "Дії". Для этого одному из родителей нужно зайти в приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка", - рассказала заместитель министра.

Также в скором времени в приложении можно будет получить сертификат о выздоровлении от COVID-19. После завершения бета-тестирования в приложении, такой документ смогут получить те, кто болел коронавирусом не более 105 дней назад.

"Второй тип COVID-сертификата – это документ о выздоровлении, который будет подтверждать выздоровление от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день документ проходит уже последнюю стадию бета-тестирования. Сертификат о выздоровлении будет формироваться у тех людей, врач которых установил диагноз и внес его в электронную систему здравоохранения. Ретроспективный срок будет равняться сроку действия такого сертификата, плюс время, которое ушло на выздоровление. То есть те, кто болел коронавирусом не более 105 дней назад, смогут получить такой сертификат", - объяснила Карчевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав все больше расширяет список лиц, для которых вакцинация против коронавируса в Украине становится обязательной. Ранее уже предупреждалось, в него попадут медики, а сейчас известно, что это коснется также госслужащих и коммунальщиков в территориальных общинах.

Также сообщалось, что в приложении "Дія" исчезла функция удаления COVID-сертификата.