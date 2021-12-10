В Дании заявили об ужесточении карантина из-за штамма Омикрон: какие ограничения будут действовать

В Дании вводят новые карантинные ограничения, связанные с распространением штамма Омикрон. Они коснутся школ, развлекательных заведений, массовых мероприятий, нововведения ожидают и COVID-сертификаты.

Кроме того, работодателей призвали всех сотрудников по возможности перевести на дистанционную работу, написало издание DR.dk. Об ужесточении карантина в стране заявила премьер-министр Метте Фредериксен на вечерней пресс-конференции 8 декабря.

В частности, с 15 ноября все учащиеся начальных школ перейдут на дистанционное обучение, несмотря на то, что этого совсем не хотели ни дети, ни их родители. Однако среди детей и подростков очень высокий уровень заболеваемости, поэтому есть надежда, что многие из них пройдут вакцинацию до возвращения в школу. Планируется, что школьники смогут вернуться в классы 5 января 2022 года.

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С пятницы, 10 декабря, будут закрыты все заведения, где работают дискотеки, в частности ночные клубы. Кроме того, рестораны и бары не будут работать с полуночи до 5 утра. И в этот же период будет запрещено продавать алкоголь.

Также посетителям учреждений общественного питания необходимо будет надевать маски, когда они находятся не за столиками.

Объявляя о новых правилах, правительство заявило, что готово рассмотреть вопрос о дальнейшей помощи пострадавшим предприятиям. Ограничения будут действовать до 6 января.

С 10 декабря также запрещено проводить концерты и мероприятия, на которых присутствуют более 50 стоячих зрителей. На сидячих зрителей запрет не распространяется. Под ограничения попадут также кинопоказы и другие мероприятия, где посетители могут стоять. Ограничения будут действовать до 6 января.

Кроме того, будет сокращен срок действия сертификата о вакцинации с одного года до семи месяцев. Это объяснили тем, что иммунная защита со временем снижается. Также в правительстве выразили надежду, что соответствующая мера позволит расширить охват вакцинальной кампании.

Однако это правило не распространяется на подростков, поскольку ревакцинация для них пока не предусмотрена.

В дополнение органы здравоохранения призвали работодателей отменить рождественские и новогодние корпоративы и вечеринки. В свою очередь Национальный совет по здравоохранению также решил отменить такие мероприятия второй год подряд.

Директор ведомства Серен Брострем подчеркнул, что небольшие домашние собрания в частных домах не запрещаются, однако во время посиделок с родственниками датчане должны помнить о соблюдении карантинных рекомендаций.

Согласно данным сайта Worldometer, который отслеживает заболеваемость на коронавирус в мире, в Дании за прошлые сутки обнаружено 4 383 новых случаев COVID-19.

Напомним, в Дании произошла вспышка штамма COVID-19 Омикрон – среди 1,5 тыс. участников концерта зафиксировано более 10 случаев. Всего, по данным на 6 декабря, в стране был подтвержден 261 случай заражения новым вариантом коронавируса.

Первые случаи появления Омикрона в Дании подтвердили 28 ноября. Его обнаружили у двух человек, которые вернулись из Южной Африки, где впервые выявили этот штамм.

Также более десятка человек заразились после концерта в Ольборге 27 ноября, на котором было 1,5 тыс. зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября Дания первой в Евросоюзе отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Такой шаг одобрили органы здравоохранения еще в конце августа.

Дания, Швеция и Норвегия отказались от использования препарата производства компании Moderna для вакцинации от коронавируса подростков. Утверждается, что у них могут возникать редкие побочные эффекты, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Также правительство Дании отказалось от "цветной модели", которая делила страны по уровню заболеваемости на Covid-19. С понедельника, 25 октября, для украинцев и граждан других государств упростили процедуру пересечения датских границ.