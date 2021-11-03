В Черновцах от последствий COVID-19 с разницей в неделю умерли врач и ее муж. Детали трагедии

В Черновцах от последствий коронавирусной болезни умерла известный врач Орися Витрак. Ровно через неделю скончался ее муж Анатолий Витрак.

Об этом сообщается в Facebook Черновицкой городской поликлиники №1. Орися была заместителем директора по медицинской части этой поликлиники, Анатолий – бывший военнослужащий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации издания "Молодой буковинец", супруги заболели COVID-19 почти одновременно. Болезнь протекала с осложнением, поэтому их обоих госпитализировали.

У Анатолия было более сложное течение болезни, но после недели лечения недуг осложнился и у Ориси. Ее состояние очень быстро ухудшалось. 23 октября Витрак умерла.

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Женщину сразу не похоронили, потому что ожидали приезда проживающей в Германии дочери. Она приехала на выходные и еще успела пообщаться с отцом. А на следующий день, 1 ноября, умер и Анатолий.

Орися Витрак отметила 60-летие в сентябре. Ее муж должен был праздновать свой 61-й день рождения в ноябре.

Во вторник, 2 ноября, с супругами Витраками простились родные и близкие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с разницей в один день умерли супруги-писатели Тимур и Елена Литовченко. Они тяжело болели коронавирусом.

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