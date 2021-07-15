В Британии зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19 с начала года

В Великобритании зафиксировали 42 302 новых случая коронавирусной инфекции за сутки, 14 июля. Что является самым высоким приростом с 15 января 2021 года.

Также было зарегистрировано 49 летальных случаев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что заболеваемость коронавирусом в стране растет с конца мая. Однако показатели смертности остаются намного ниже, чем в предыдущие волны COVID-19.

Согласно данным онлайн-счетчика Worldometers, с начала пандемии в Великобритании коронавирусом заболели 5 233 207 человек. Умерли от осложнений 128 530 зараженных, выздоровели 4 374 314 человек.

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При этом в Британии с 19 июля отменят масочный режим и другие карантинные ограничения. Это будет сделано, как и планировалось ранее, несмотря на рост смертей от коронавируса. После отмены ограничений маски для лица предложат носить в людных местах по желанию.

По словам премьера Бориса Джонсона, отменить ограничения в стране стало возможным благодаря успешной кампании по вакцинации от COVID-19. Джонсон предупредил, что количество случаев заболеваемости, согласно прогнозам, вырастет до 50 тысяч в день и британцы "должны, к сожалению, смириться с большим количеством смертей от коронавируса".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Европейский Союз разрешит въезд туристам из Украины. Ограничение должны снять в четверг, 15 июля.