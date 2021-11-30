В Британии от COVID-19 умер веган, который отказывался от вакцины из-за тестов на животных. Фото

В Великобритании от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 54-летний Глинн Стил. Он был веганом и отказывался от вакцинации из-за того, что препараты испытывали на животных.

Об этом 28 ноября пишет CoventryLive. Отмечается, что смерть наступила еще 16 числа (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Издание подчеркивает, что мужчина перед смертью умолял медсестер сделать прививку, но уже было поздно.

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"Я никогда не чувствовал себя настолько плохо", – сказал он своей жене Эмме.

Стил не дожил два месяца до своего 55-летия. Он планировал после ухода на пенсию больше путешествовать и ухаживать за животными.

Супруга мужчины сама вакцинировалась, она призвала людей делать так же.

"Я хочу, чтобы все мои знакомые были вакцинированы", – сказала Эмма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве от осложнений из-за коронавируса умер 45-летний Владимир Дмитренко. Мужчина не успел вакцинироваться.