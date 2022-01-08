В Британии количество жертв коронавируса превысило 150 тыс. человек, а Хорватия бьет рекорды по заражению в сутки

Страны Европы фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. В частности, пик инфицирования зафиксирован в Хорватии, а в Великобритании количество смертей от COVID-19 превысило 150 тыс. человек.

Также, как пишет La ReRepubblica, возросла динамика новых случаев заражения в Италии. За последние сутки там зафиксировали 197 552 инфицированных и 184 жертвы. Во Франции также фиксируется высокий уровень заболевания – 303 669 новых случаев за последние сутки, сообщает Francetvinfo, ссылаясь на Public Health France.

OBOZREVATEL собрал данные о ситуации в Европе.Хорватия

Хорватия зарегистрировала 9058 ежедневных случаев COVID-19, что является самым высоким показателем на второй день подряд. Как пишет Euractiv, 33 пациента с COVID-19 скончались. Эксперты считают, что значительный рост количества инфекций связан с сезоном отпусков. В настоящее время в стране насчитывается 39 853 активных случаев болезни, госпитализированы 1824 пациента с COVID-19. Текущий уровень вакцинации в Хорватии составляет 55,82%.Великобритания

Видео дня

Более 150 000 человек в Великобритании умерли в течение 28 дней после заражения коронавирусом с начала пандемии. Еще 313 смертей были зарегистрированы 8 января, в результате чего общее число погибших достигло 150 057 человек.

Британия является седьмой страной, в которой зарегистрировано 150 000 смертей после США, Бразилии, Индии, России, Мексики и Перу.Италия

За последние сутки в стране выявлено 197 552 новых случая заражения коронавирусом и 184 жертвы. Также наблюдается рост госпитализаций как в обычные палаты, так и в реанимацию.

При этом, в пятницу, 7 января, в Италии было введено 65 000 первых доз вакцины, что на 60% превышает среднесуточный показатель, зарегистрированный на предыдущей неделе (31 декабря – 6 января).Франция

За последние 24 часа было зарегистрировано 303 669 новых случаев, что не является рекордом, но остается очень высоким уровнем. Также, по данным Santé Publique France, за последние сутки в стране госпитализировано 1485 пациентов с СOVID-19.

Уровень вакцинации в стране достиг 72%.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!

Как сообщал OBOZREVATEL:

к вечеру 1 января 2022 года на территории Европы с начала пандемии было выявлено более 100 миллионов случаев коронавируса. Это больше трети от всех подтвержденных в мире случаев инфицирования;

эксперты проанализировали новый штамм коронавируса Омикрон, который появился в Южной Африке и распространился в Европе, чтобы понять, какие уроки необходимо учесть в борьбе с ним. Основные характеристики этого варианта: меньшее количество госпитализаций и смертей, чем у Дельты, но невероятная скорость распространения.