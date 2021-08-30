В Австралии зафиксирована вспышка штамма Дельта: заболело рекордное количество людей

В воскресенье, 29 августа, Австралия заявила о рекордных 1 323 случаях коронавирусной инфекции. В стране произошла вспышка штамма Дельта.

Эпицентром распространения COVID-19 стал самый густонаселенный штат Новый Южный Уэльс. Там за сутки заболели 1218 человек, сообщает Reuters.

Несмотря на это, местные власти планируют немного ослабить ограничения после девяти недель изоляции региона. Блокировка продлится еще до конца сентября.

Премьер штата Глэдис Береджиклян пообещала гражданам открыть штат после того, как 70% людей от 16 лет и старше будут вакцинированы от коронавируса. Она подчеркнула, что это случится независимо от числа случаев инфицирования. По ее словам, штат почти достиг половину пути к достижению цели. По данным издания, сейчас чуть более 33% людей уже получили две дозы вакцины.

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В понедельник, 30 августа, в Австралии сообщили о четырех новых смертях от коронавируса. Таким образом общее количество погибших с начала пандемии увеличилось до 1003. В последнее время в стране регистрировали в среднем от двух до трех смертей ежедневно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Австралии ученые начали испытание нового типа вакцины от коронавируса. Препарат представлен в виде назального спрея и, по мнению исследователей из Nucleus Network в Брисбене, может оказаться эффективнее вакцин от AstraZeneca и Pfizer.