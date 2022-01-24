В Австралии Омикрон вызвал рекордный всплеск заболеваемости и нехватку рабочих рук: что происходит

В Австралии большая часть случаев заражения COVID-19 припала на последние три недели. Рекордные показатели заболеваемости, вызванные штаммом Омикрон, привели к существенной нехватке рабочих рук.

Также 21 января в Австралии был зафиксирован рекордное количество смертей от коронавируса – умерло 88 человек. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в глобальном масштабе число умерших от пандемии в Австралии, составляющее около 3000 человек, остается относительно низким, в основном благодаря быстрым действиям правительства по закрытию границ, введению длительных ограничений и активной кампании по вакцинации населения.

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В то же время, власти Австралии заверили, что вспышка заболеваемости Омикроном привела к широкомасштабным потрясениям в стране. Впрочем, критики говорят, что правительство должно было предсказать надвигающийся кризис.

"Омикрон стал одним из самых больших сюрпризов, бросив вызов и в значительной степени перевернув с ног на голову то, как мы справлялись с пандемией до этого момента", – сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Сообщается, что волна Омикрона вызвала некий кризис с поставкой продуктов в Австралии. В частности, отсутствие рабочих из-за болезни и изоляции означает, что крупные супермаркеты сталкиваются с проблемами по обеспечению продуктами.

"Отчасти это связано с тем, что COVID-19 быстро распространяется, но также и потому, что тесные контакты с положительными случаями должны быть изолированы на семь дней. Стремясь сохранить нормальную жизнь в стране, основные работники теперь освобождены от этого правила - до тех пор, пока они не получат отрицательный тест", – говорится в сообщении.

По данным портала Worldometers, за все время пандемии в Австралии коронавирусом заболело 2,2 миллиона человек. Вылечились от COVID-19 1,1 миллиона австралийцев. При этом 3161 человек умер от осложнений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что после волны Омикрона пандемия COVID-19 может перейти к заключительной части. Это может произойти благодаря выработке коллективного иммунитета после болезни, а также массовой вакцинации.