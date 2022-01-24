'Наступит период затишья': в ВОЗ озвучили прогноз по срокам завершения пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что после волны Омикрона пандемия COVID-19 может перейти к заключительной части. Это может произойти благодаря выработке коллективного иммунитета после болезни, а также массовой вакцинации.

Также в ВОЗ подчеркнули, что к марту на европейском континенте новым штаммом Омикрон может заразиться порядка 60% населения. Об этом сообщает Yahoo News.

По словам, директора ВОЗ в Европе Ганса Клюге, как только нынешний всплеск Омикрона, охвативший Европу, утихнет, в течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет благодаря вакцине и большому количеству переболевших людей.

"Мы ожидаем, что будет период затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года. Но не обязательно, что пандемия вернется. Этот вирус не раз удивлял нас, поэтому мы должны быть очень осторожны", – сказал Клюге.

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Кроме того, аналогичный оптимизм выразил ведущий американский ученый Энтони Фаучи. Свои прогнозы он рассчитал на основе резкого снижения количества новых заражений коронавирусом в некоторых частях США.

В то же время региональное бюро ВОЗ в Африке также заявило на прошлой неделе, что число случаев заболевания COVID-19 в этом регионе резко сократилось, а смертность снижается впервые с тех пор, как четвертая волна вируса, в которой преобладает Омикрон, достигла своего пика.

По данным портала Worldometers, за все время пандемии коронавирусом в мире заболело более 352 миллионов человек. Почти 280 миллионов жителей планеты побороли недуг. Однако 5 миллионов 614 тысяч человек умерли от осложнений.

Напомним, за 23 января в Украине диагностировали 12 915 заражений коронавирусом, среди новых больных оказалось 1826 детей и 224 медика. А еще 1836 граждан попали на больничные койки из-за подтвержденного COVID-19 или подозрения на него.

Как сообщал OBOZREVATEL, резкая вспышка COVID-19 накрыла Ивано-Франковскую область. Специалисты предполагают, что росту заболеваемости мог поспособствовать ряд массовых мероприятий в новогодний период.