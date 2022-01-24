В Украине почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 24 января

Марина Лисничук
Covid
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В Украине почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 24 января

За выходной 23 января в Украине диагностировали 12 915 заражений коронавирусом, среди новых больных оказалось 1826 детей и 224 медика. А еще 1836 граждан попали на больничные койки из-за подтвержденного COVID-19 или подозрения на него.

Вирус унес жизни 67 инфицированных, при этом 2430 человек вылечились от недуга. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).

Накануне в стране провели 50 680 тестирований на выявление коронавирусной инфекции. А прививку против нее получил 22 541 украинец. В частности, первую дозу получили 8280 человек, вторую – 8835, дополнительную – 87, бустерную – 5339.

В то же время в мире зафиксировали более 2,1 млн новых случаев COVID-19, больше всего в Индии и Франции. По состоянию на 24 января в целом на планете количество официально подтвержденных инфицирований превысило 352 млн. Из них 5,6 млн обернулись смертью больных, а свыше 279,7 млн человек выздоровели.

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За сутки в стране обнаружили более 12,9 тыс. заражений

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 870 370 человек;

  • выздоровели – 3 585 338 человек;

  • умерли – 99 282 человека;

  • провели ПЦР-тестирований – 17 523 330;

  • вакцинировались (двумя дозами) – 14 466 084 человека.

В настоящее время активными больными остаются около 185,7 тыс. жителей страны. Больше всего инфицированных добавилось в Ивано-Франковской области, где с 24 января установлена "красная" зона карантина.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 464;

  • Винницкая область – 524;

  • Волынская область – 251;

  • Днепропетровская область – 349;

  • Донецкая область – 84;

  • Житомирская область – 798;

  • Закарпатская область – 304;

  • Запорожская область – 63;

  • Ивано-Франковская область – 1765;

  • Киевская область – 256;

  • Кировоградская область – 90;

  • Луганская область – 19;

  • Львовская область – 2036;

  • Николаевская область – 209;

  • Одесская область – 670;

  • Полтавская область – 164;

  • Ривненская область – 394;

  • Сумская область – 856;

  • Тернопольская область – 661;

  • Харьковская область – 1019;

  • Херсонская область – 142;

  • Хмельницкая область – 536;

  • Черкасская область – 157;

  • Черновицкая область – 837;

  • Черниговская область – 267.

В этой статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусом во временно оккупированных Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.

Данные по COVID-19 за сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, резкая вспышка COVID-19 накрыла Ивано-Франковскую область. Специалисты предполагают, что росту заболеваемости мог поспособствовать ряд массовых мероприятий в новогодний период.

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