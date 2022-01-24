В Украине почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 24 января
За выходной 23 января в Украине диагностировали 12 915 заражений коронавирусом, среди новых больных оказалось 1826 детей и 224 медика. А еще 1836 граждан попали на больничные койки из-за подтвержденного COVID-19 или подозрения на него.
Вирус унес жизни 67 инфицированных, при этом 2430 человек вылечились от недуга. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).
Накануне в стране провели 50 680 тестирований на выявление коронавирусной инфекции. А прививку против нее получил 22 541 украинец. В частности, первую дозу получили 8280 человек, вторую – 8835, дополнительную – 87, бустерную – 5339.
В то же время в мире зафиксировали более 2,1 млн новых случаев COVID-19, больше всего в Индии и Франции. По состоянию на 24 января в целом на планете количество официально подтвержденных инфицирований превысило 352 млн. Из них 5,6 млн обернулись смертью больных, а свыше 279,7 млн человек выздоровели.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 870 370 человек;
выздоровели – 3 585 338 человек;
умерли – 99 282 человека;
провели ПЦР-тестирований – 17 523 330;
вакцинировались (двумя дозами) – 14 466 084 человека.
В настоящее время активными больными остаются около 185,7 тыс. жителей страны. Больше всего инфицированных добавилось в Ивано-Франковской области, где с 24 января установлена "красная" зона карантина.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 464;
Винницкая область – 524;
Волынская область – 251;
Днепропетровская область – 349;
Донецкая область – 84;
Житомирская область – 798;
Закарпатская область – 304;
Запорожская область – 63;
Ивано-Франковская область – 1765;
Киевская область – 256;
Кировоградская область – 90;
Луганская область – 19;
Львовская область – 2036;
Николаевская область – 209;
Одесская область – 670;
Полтавская область – 164;
Ривненская область – 394;
Сумская область – 856;
Тернопольская область – 661;
Харьковская область – 1019;
Херсонская область – 142;
Хмельницкая область – 536;
Черкасская область – 157;
Черновицкая область – 837;
Черниговская область – 267.
В этой статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусом во временно оккупированных Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал OBOZREVATEL, резкая вспышка COVID-19 накрыла Ивано-Франковскую область. Специалисты предполагают, что росту заболеваемости мог поспособствовать ряд массовых мероприятий в новогодний период.
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