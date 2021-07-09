Мир атакует более заразный штамм коронавируса Эпсилон: чем опасен и как защититься

Вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.

Количество инфицированных в США стремительно растет, и уже очень скоро новый штамм появится в Европе. OBOZREVATEL разобрался, чем опасна новая мутация коронавируса.

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что новый штамм имеет три мутации белка-шипа. Их коронавирус использует для проникновения и заражения клеток человека. Но дело в том, что такие мутации могут быть устойчивыми к антителам, которые вырабатываются в организме вакцинами Pfizer и Moderna.

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Эффективность текущих прививок может быть снижена на 50-70% по сравнению со штаммом, который впервые был обнаружен в мае 2020 года.

Кроме того, эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что калифорнийский штамм не только не восприимчив к антителам, но и отличается повышенной заразностью.

Примерно 97% случаев заражения Эпсилоном пока зарегистрированы в США, причем более половины – в Калифорнии (отсюда и название). Однако количество инфицированных в данный момент стремительно растет, и, вероятнее всего, уже очень скоро новый штамм появится и в Европе.

Так, к примеру, считают в правительстве Франции. Власти опасаются, что уже на следующей неделе суточный прирост новых случаев COVID-19 может достичь 15-20 тысяч случаев.

Кандидат медицинских наук Валентина Макаренко в комментарии OBOZREVATEL отметила, что смертность новый штамм не повышает, поэтому опасаться пока что не стоит.

"Новый штамм будет высококонтагиозным (более заразным – Ред.), но при этом не будет вызывать осложнений. Возможно, вакцина не защитит, но она даст возможность избежать серьезных осложнений. В случае с Pfizer это около 92%. Фактически, люди, которые получат прививку, будут переносить легче это заболевание", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили о победе новых штаммов коронавируса в гонке с вакцинацией. Страны с высоким уровнем прививок упрекнули за отказ от противоэпидемических правил.