Украинцев нужно мотивировать вакцинироваться: бизнесмен назвал реальный способ

Власть в Украине должна находить любые способы для того, чтобы мотивировать своих граждан делать прививки от коронавируса. В том числе это могут быть дополнительные выплаты или розыгрыши.

Об этом сказал известный украинский бизнесмен и блогер Алексей Давыденко, который занимается поставками медицинского оборудования, в эфире программы "Право на владу" в четверг, 28 октября. Он рассказал, что внедрил среди сотрудников своей компании эксперимент относительно вакцинации от коронавируса.

Так, 12 июля среди работников провели опрос, хотят ли они делать прививку. Только 5% сказали, что будут, а 70% ответили, что нет или не знают, как поступить.

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"Мы решили пойти классическим путем и мотивировать людей финансово. Предложили каждому, кто согласится вакцинироваться, единоразовую выплату в 1000 гривен, выходной после каждой вакцинации и плюс 10% к заработной плате каждый месяц до конца года", – рассказал Давыденко.

28 октября, по его слова, был проведен повторный опрос. Он показал, что после эксперимента вакцинировались 73% сотрудников компании.

"Нужно не клеймить людей позором, говорить о том, какие они плохие, а искать подходы всевозможные, чтобы убедить их вакцинироваться Может, для кого-то этот подход будет материальным и, может быть, сейчас для этого самое время. Власть может подумать, чтобы проводить какие-то большие лотереи, разыгрывать квартиры, машины. Найти любые способы, чтобы за ближайшие месяцы как можно больше людей подумали и пошли и провакцинировались", – рассказал бизнесмен.

Он призвал и другие компании подумать над тем, чтобы использовать денежное вознаграждение, как повод для сотрудников сделать прививку от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Мукачево на Закарпатье предлагали провести лотерею для поощрения жителей делать прививки против коронавируса. Среди вакцинированных разыграют кроссовер-внедорожник, велосипеды, самокаты и телевизоры.