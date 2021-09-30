Авто, велосипеды и телевизоры: в Мукачево за вакцинацию от COVID-19 обещают призы
В городе Мукачево на Закарпатье задумали провести лотерею для поощрения жителей делать прививки против коронавируса. Среди вакцинированных разыграют кроссовер-внедорожник, велосипеды, самокаты и телевизоры.
Идея акции под названием "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" принадлежит местной власти. Подробности описаны на сайте Мукачевского городского совета.
В первую очередь в мэрии утвердили Программу содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19.
Она предусматривает проведение в городе акции по вакцинации, призовой фонд которой составляет 1,2 миллиона гривен.
Разыгрывать, в частности, будут автомобиль Renault Duster, а также по 15 велосипедов, электросамокатов и телевизоров/
В мэрии отмечают, что участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19/
За прошедшие сутки всего в Закарпатской области вторую дозу вакцины против коронавируса получили 1043 человека. В то же время в регионе было зафиксировано 97 новых случаев COVID-19.
Напомним: в Украине работодатели получат право отстранять от работы сотрудников, которые не вакцинировались против коронавируса. Это станет возможно после утверждения соответствующего приказа Министерства здравоохранения (Минздрава).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Виннице среди вакцинированных против коронавируса тоже решили разыграть около ста ценных призов. В основном это были телевизоры и велосипеды, а главный – автомобиль Toyota Corolla.
Такие акции в Украине уже не редкость. О списке подарков, которые гражданам обещали за две, а порой и одну дозу полученной вакцины от коронавируса, читайте в материале.
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