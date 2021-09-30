Авто, велосипеды и телевизоры: в Мукачево за вакцинацию от COVID-19 обещают призы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Авто, велосипеды и телевизоры: в Мукачево за вакцинацию от COVID-19 обещают призы

В городе Мукачево на Закарпатье задумали провести лотерею для поощрения жителей делать прививки против коронавируса. Среди вакцинированных разыграют кроссовер-внедорожник, велосипеды, самокаты и телевизоры.

Идея акции под названием "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" принадлежит местной власти. Подробности описаны на сайте Мукачевского городского совета.

В первую очередь в мэрии утвердили Программу содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19.

Она предусматривает проведение в городе акции по вакцинации, призовой фонд которой составляет 1,2 миллиона гривен.

Разыгрывать, в частности, будут автомобиль Renault Duster, а также по 15 велосипедов, электросамокатов и телевизоров/

Видео дня

В мэрии отмечают, что участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19/

Объявление об акции в Мукачево

За прошедшие сутки всего в Закарпатской области вторую дозу вакцины против коронавируса получили 1043 человека. В то же время в регионе было зафиксировано 97 новых случаев COVID-19.

Напомним: в Украине работодатели получат право отстранять от работы сотрудников, которые не вакцинировались против коронавируса. Это станет возможно после утверждения соответствующего приказа Министерства здравоохранения (Минздрава).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Виннице среди вакцинированных против коронавируса тоже решили разыграть около ста ценных призов. В основном это были телевизоры и велосипеды, а главный – автомобиль Toyota Corolla.

  • Такие акции в Украине уже не редкость. О списке подарков, которые гражданам обещали за две, а порой и одну дозу полученной вакцины от коронавируса, читайте в материале.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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