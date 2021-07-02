Украинцам показали, как будут выглядеть COVID-паспорта в Дії. Видео
В Министерстве цифровой трансформации показали, как выглядит COVID-сертификат на портале государственных услуг Дія. С 1 июля было запущено бета-тестирования получения этого документа.
Как сообщили OBOZREVATEL в Минцифры, всего будут запущены сертификаты трех видов: о вакцинации на 180 дней, после выздоровления от коронавирусной болезни (действует 180 дней) и после отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа).
Все данные для сертификатов в Дії будут отображаться из реестра eHealth.
В перспективе с сертификатами международного образца можно будет свободно путешествовать в страны ЕС, а также другие страны, которые признают сертификаты.
Внутренние сертификаты можно будет использовать в Украине. Например, чтобы посещать массовые мероприятия без масок, если у всех участников будет сертификат.
Международные сертификаты будут содержать следующие данные:
ФИО, дата рождения, уникальный номер сертификата, страна, выдавшая сертификат, уполномоченное учреждение страны;
информация о вакцине (количество доз вакцины, порядковый номер полученной дозы вакцины и дата последней введенной дозы, страна вакцинации);
отрицательного результата тестирования от COVID-19 (информация по тесту, дата и время забора образца биологического материала и получения результата исследования, где проходило тестирование);
выздоровления лица от COVID-19 (дата первого положительного теста на COVID-19, срок действия сертификата).
Внутренний сертификат не будет содержать медицинских данных. Там будет фото, ФИО и уникальный номер. Таким образом, например, охранник, который будет проверять сертификат, не будете знать, где и когда вы вакцинировались, или болели.
Получить COVID-сертификат в Дії можно будет, если вы получили две дозы вакцины, или уже болели ковидом, или в течение 72 часов получили отрицательный ПЦР-тест.
Для этого надо открыть приложение, перейти в раздел "услуги" и выбрать "ковидний сертификат". Процесс получения занимает несколько минут.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которым утвердил сертификаты о вакцинации. Они будут в цифровом виде, но также есть возможность получить в бумажной форме. Сертификаты в тестовом режиме начнут выдавать одновременно с запуском в Евросоюзе.
В ЕС должны признать украинские сертификаты после завершения всех технических работ и юридических тонкостей.
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