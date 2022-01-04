Украинский путешественник заболел COVID-19 в пустыне Сахара и рассказал, что спасало ему жизнь

Украинский путешественник Константин Лиорек рассказал, как заболел коронавирусом во время путешествия в Африку. Мужчина почувствовал недомогание, когда находился под палящим солнцем в пустыне Сахара, и практически чудом смог добраться до больницы и вылечиться.

Путешественник из Украины рассказал, что днем во время экспедиции почувствовал очень сильную слабость, вечером измерил температуру – 39,5. До ближайшей больницы было около двух тысяч километров, поэтому путь к госпиталю стал настоящим испытанием. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

Несмотря на большую дозу жаропонижающих, температура не спадала, однако учитывая вакцинацию двумя дозами Moderna, путешественник все же надеялся, что у него не COVID-19. Первым шагом на пути к больнице стала помощь гида, который нашел местного жителя, согласившимся на 18-часовую дорогу на внедорожнике в Абеш. Там украинец пересел на автобус и добрался до столицы Чада – Нджамену.

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Мужчина рассказал, что путь был сложным, автомобиль несколько раз ломался, а в придачу к болезни путешественники изнемогали от палящего солнца и температуры воздуха под +50. Впрочем, путешественник добрался до Абеш, где сел на рейсовый автобус в Нджамену. ПЦР-тест сразу же подтвердил диагноз COVID-19.

Лечение длилось две недели и Константин Лиорек не знает, как бы перенес эту болезнь среди пустыни и при температуре под 50 градусов жары, если бы не был вакцинирован. Также он отметил, что на пути к больнице придерживался рекомендаций пить жаропонижающие препараты и много воды, около 5 литров в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса. Ее будут вводить людям старше 60 лет через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19.

Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer. Вводить их будут по следующим схемам:

▪️ первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

▪️ первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

▪️ первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

▪️ первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.