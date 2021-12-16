Украине грозит новая вспышка коронавируса после Нового года: Бриль сказал, как остановить мутации

В Украине уже через две-три недели после Нового года может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В частности, этому поспособствует тот факт, что вирус мутирует в сторону более агрессивных штаммов.

Лишь активная массовая вакцинация поможет замедлить процесс возникновения новых мутаций COVID-19. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний, Борис Бриль (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"К сожалению, вирус мутирует в более агрессивную стадию. Пока до Дельты это было так. Изначально заражалось мало молодых людей, потом их стало больше, стали болеть беременные, подростки, появилось больше осложнений, PIMS-синдром и так далее", – напомнил врач.

Он пояснил, что опасность возникновения новых мутаций напрямую зависит от уровня вакцинации населения и количества переболевших коронавирусом.

"Чем большим будет количество вакцинированных и переболевших, тем меньше будет мутаций и тем меньше будет передаваться вирус. Это однозначно", – заверил Бриль.

Говоря о том, могут ли новогодние праздники спровоцировать новый всплеск заболеваемости, он заметил, что наиболее активная передача вируса происходит не дома, а в детских и молодежных коллективах – детсадах, школах, университетах.

"Дети – это половина тех, кто передает вирус. В основном они заражаются в школах и в детских садах – там, где идет общение. В праздники обычно идет снижение. Несмотря на то, что люди между собой контактируют, они чаще находятся дома и происходит меньше передвижений", – пояснил врач.

"Поэтому через полтора месяца после окончания каникул и начался резкий рост. Это прогнозируемо. Поэтому, думаю, через 2-3 недели после праздников будет определенный рост", – спрогнозировал Бриль.

Как писал OBOZREVATEL, Минздрав Украины одобрил вакцинацию от коронавируса детей и подростков в возрасте 12-17 лет. Решение касается всех детей, независимо от того, принадлежат ли они к группам риска.