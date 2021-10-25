Украина вошла в топ-5 по заболеваемости COVID-19 в мире

Украина оказалась на четвертом месте в мире и на третьем в Европе по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки заразились 20 791 человек.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. На первом месте в статистике – Великобритания с 39,9 тыс. больных, затем Россия – 35,6 тыс. зараженных и Турция – 24,7 тыс.

Также большое количество больных COVID-19 обнаружили в США – 17,5 тыс., Индии – 14,6 тыс., Румынии – 11,7 тыс., Германии – 11,4 тыс. и Таиланде – 9,3 тыс. При этом больше всего новых смертей было в России – 1 072, Индии – 442, Украине – 386.

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Отметим, что сначала пандемии коронавируса в Украине зафиксировали 2,7 млн случаев коронавируса, умерли 63 872 зараженных, выздоровели 2,3 млн больных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий сказал, что в Украине назревает коллапс в медицинской системе из-за увеличения роста госпитализаций из-за коронавируса.