Украина вошла в топ-5 по заболеваемости COVID-19 в мире

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
43
Коронавирус в Украине

Украина оказалась на четвертом месте в мире и на третьем в Европе по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки заразились 20 791 человек.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. На первом месте в статистике – Великобритания с 39,9 тыс. больных, затем Россия – 35,6 тыс. зараженных и Турция – 24,7 тыс.

Также большое количество больных COVID-19 обнаружили в США – 17,5 тыс., Индии – 14,6 тыс., Румынии – 11,7 тыс., Германии – 11,4 тыс. и Таиланде – 9,3 тыс. При этом больше всего новых смертей было в России – 1 072, Индии – 442, Украине – 386.

Видео дня

Отметим, что сначала пандемии коронавируса в Украине зафиксировали 2,7 млн случаев коронавируса, умерли 63 872 зараженных, выздоровели 2,3 млн больных.

Заболеваемость коронавирусом.
Смертность от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий сказал, что в Украине назревает коллапс в медицинской системе из-за увеличения роста госпитализаций из-за коронавируса.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавируссмерть