Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19 на $20 млн

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
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Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19 на $20 млн

Правительство США приняло решение о передачи гуманитарной помощи Украине для борьбы с коронавирусом COVID-19 в виде инновационных препаратов. Общая стоимость лекарств составляет почти 20 млн долларов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Известно, что гуманитарный груз полностью укомплектован и направлен в аэропорт для отправки в Киев.

"В Украину направят 20 тыс. флаконов препарата Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. ампул Этесевимаба (Etesevimab). Такое решение было принято в Вашингтоне в ходе рабочего визита украинского гаранта Владимира Зеленского", – рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Министр добавил, что указанные препараты воздействуют прямиком на клетки самого вируса, образовывая так называемые спайки. Это не позволяет вирусу распространяться в организме и создавать опасность заражения для окружающих. Таким образом, вакцина действенна для легких и средних форм заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская прояснила, для кого, в первую очередь, важны прививки против COVID-19.

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