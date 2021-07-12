Украина получит еще почти 1,5 миллиона доз вакцин от COVID-19 – Ляшко
Украина получила еще 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac. Кроме того, в ближайшее время в нашу страну поступит еще более 1,5 миллиона доз – 1,23 млн доз CoronaVac C и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Офиса президента. Ляшко отметил, что прибывшую вакцину будут разделять по регионам, в частности препарат поступит в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививки получило больше украинцев.
Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие в Украине опасного штамма Дельта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", – подчеркнул он.
В Минздраве сообщили, что сегодня в Украине уже сделали почти 3 500 000 прививок против коронавируса: первую дозу получили более 2 млн украинцев, а более миллиона граждан завершили вакцинацию. На прошлой неделе прививки получили 563 тыс. человек – это самый большой показатель за неделю с начала кампании вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине установили рекорд вакцинации: за сутки привито более 100 000 человек.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили о победе новых штаммов коронавируса в гонке с вакцинацией. Директор ВОЗ также констатировал, что в мире до сих пор невакцинированы миллионы медицинских работников.
В то же время Польша стала лидером по вакцинации от коронавируса в мире. По состоянию на 8 июля в стране с почти 38 млн человек вакцинировано 80,1% населения. Было проведено 60,8 млн прививок.
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