Украина получит еще почти 1,5 миллиона доз вакцин от COVID-19 – Ляшко

Украина получила еще 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac. Кроме того, в ближайшее время в нашу страну поступит еще более 1,5 миллиона доз – 1,23 млн доз CoronaVac C и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Офиса президента. Ляшко отметил, что прибывшую вакцину будут разделять по регионам, в частности препарат поступит в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививки получило больше украинцев.

Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие в Украине опасного штамма Дельта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", – подчеркнул он.

В Минздраве сообщили, что сегодня в Украине уже сделали почти 3 500 000 прививок против коронавируса: первую дозу получили более 2 млн украинцев, а более миллиона граждан завершили вакцинацию. На прошлой неделе прививки получили 563 тыс. человек – это самый большой показатель за неделю с начала кампании вакцинации.

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