Украина поднялась на 1 место по смертности от COVID-19 в Европе за сутки

За минувшие сутки, 16 мая, Украина оказалась на первом месте по смертности от коронавирусной инфекции в Европе. В стране скончались 133 человека.

Следом в статистике оказались Италия – 93, Франция – 81, Германия – 62, Венгрия – 61 и Польша 55. В России умер 391 зараженный. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

По состоянию на утро 17 мая по общему количеству смертей с начала пандемии Украина была на восьмом месте среди европейских стран – 48 075 случаев. Рейтинг возглавили Великобритания – 127 679, Италия – 124 156 и Франция – 107 616.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Европе умерли более 1 млн человек, в мире зафиксировали 3,3 млн смертей. Больше всего жизней болезнь унесла в США – 600 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущие украинские медики объяснили высокую смертность от COVID-19 на фоне снижения общей статистики по заболевшим.