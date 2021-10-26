Украина побила рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки: в каких областях худшая ситуация

За минувшие сутки, 25 октября, в Украине от коронавируса умерли 734 человека. Это абсолютный рекорд по числу смертей с начала пандемии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил аналитик Евгений Истребин, который отслеживает ситуацию с распространением COVID-19 в Украине. Он также обнародовал соответствующие графики (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

По словам аналитика, наибольшее число летальных случаев было зафиксировано:

в Херсонской области – 88,

Запорожской области – 55,

Днепропетровской области – 49.

Рост смертей за неделю составил +36%. Всего от COVID-19 умерло уже почти 65 тысяч украинцев.

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Новых случаев инфицирования за сутки 19 120, рост за неделю +46%.

"Не знаю, есть ли связь между вчерашним заявлением Херсонской ОГА про критически низкий уровень запаса кислорода в больницах с числом смертей за сутки. Но если эта связь есть, это просто катастрофа с огромным количеством человеческих смертей", – подчеркнул Истребин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 26 октября в Украине официально подтверждены 2 803 159 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 19 120 заболевших, из них 1414 – дети. Госпитализировали 2 939 пациентов.