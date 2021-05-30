Украина отправила в Индию кислородные концентраторы для борьбы с COVID-19. фото
В воскресенье, 30 мая, Украина отправила в Индию гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. В частности, это 184 кислородных концентратора.
Груз в страну сопровождают работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщили на Facebook -странице учреждения. Отмечается, что вторым рейсом будет передано еще 216 концентраторов.
Передача происходит по приказу Кабинета министров Украины от 19 мая.
"30 мая самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики вылетел из Киева в Дели. Для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19 первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородных концентратора. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов", – рассказали в ГСЧС.
Индия остается лидером по количеству новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки там обнаружили 165,5 тысячи больных. Решение о предоставлении Индии гуманитарной помощи президент Украины Владимир Зеленский принял в начале мая и подписал соответствующий указ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Индии произошла рекордная вспышка коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти половина случаев во всем мире и каждая четвертая смерть приходится именно на эту страну.
На страшную вспышку коронавируса в Индии отреагировали многие страны мира, а Украина даже закрыла свои границы с этим государством.
О том, что там происходит и есть ли угроза индийского штамма COVID-19 для нас, читайте в материале.
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