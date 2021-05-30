Украина отправила в Индию кислородные концентраторы для борьбы с COVID-19. фото

Ольга Липич
Ольга Липич
Covid
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Украина отправила в Индию кислородные концентраторы для борьбы с COVID-19. фото

В воскресенье, 30 мая, Украина отправила в Индию гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. В частности, это 184 кислородных концентратора.

Груз в страну сопровождают работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщили на Facebook -странице учреждения. Отмечается, что вторым рейсом будет передано еще 216 концентраторов.

Передача происходит по приказу Кабинета министров Украины от 19 мая.

Груз сопровождают спасатели

"30 мая самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики вылетел из Киева в Дели. Для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19 первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородных концентратора. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов", – рассказали в ГСЧС.

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Груз сопровождают спасатели
В Индию отправили кислородные концентраторы

Индия остается лидером по количеству новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки там обнаружили 165,5 тысячи больных. Решение о предоставлении Индии гуманитарной помощи президент Украины Владимир Зеленский принял в начале мая и подписал соответствующий указ.

Украина отправила в Индию кислородные концентраторы для борьбы с COVID-19. фото

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