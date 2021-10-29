Украина осталась в 'зеленом' списке ЕС еще на две недели. Все подробности

Европейски Союз обновил список "зеленых" стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в перечне безопасных стран минимум еще на две недели.

Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Также на этой неделе в список внесли Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Всего в "зеленом" списке 20 государств.

Помина нашей страны в списке есть: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур

Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай.

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Китай внесен в этот перечень при условии подтверждения взаимности.

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