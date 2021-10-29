Украина осталась в "зеленом" списке ЕС еще на две недели. Все подробности

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
1 минута
217
Украина осталась в 'зеленом' списке ЕС еще на две недели. Все подробности

Европейски Союз обновил список "зеленых" стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в перечне безопасных стран минимум еще на две недели.

Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Также на этой неделе в список внесли Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Всего в "зеленом" списке 20 государств.

Помина нашей страны в списке есть: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур

Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай.

Видео дня

Китай внесен в этот перечень при условии подтверждения взаимности.

Новость обновляется...

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
КоронавирусЕвропейский Союз