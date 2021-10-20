Украина – "красная" зона для Европы: почему нами недовольны в ЕС и кого не пустят за границу
Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться, только за последние два дня от этой болезни скончалось более тысячи человек. Заболеваемость очень быстро растет, теперь фиксируется до 18 000 случаев в сутки. Хотя еще летом этот показатель был на уровне 500-700.
Однако, увы, печальная статистика не пугает украинцев. Они продолжают нарушать карантинные ограничения и не хотят делать прививки от COVID-19. Хотя известно, что почти все пациенты в больницах – невакцинированные. В итоге страдают все, и уже в скором времени Евросоюз может исключить Украину из "зеленого" списка.
Что это значит? Читайте в материале OBOZREVATEL.Украину исключат из "зеленого" списка ЕС?
Пока что наша страна остается в списке государств, для граждан которых рекомендуют отменить карантинные ограничения на въезд в страны-члены ЕС. Однако Украину могут исключить из "зеленого" списка из-за критической ситуации с коронавирусом.
В ЕС обновляют "зеленый" список каждые две недели. Согласно решению от 8 октября, в перечне остаются Украина и еще 15 стран. Наша страна – единственное в списке государство Европы, не входящее в состав Союза. Пересмотреть документ должны на этой неделе.
"На этой неделе Украина будет удалена из рекомендованного для безопасных путешествий списка ЕС. Она была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет попадать в него", – написал журналист Рикард Йозвяк.
Эту информацию также подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Хочу подчеркнуть, что здесь нет политики, это – простая арифметика. ЕС принимает решения на основе четких регуляций и показателей. Все зависит от развития эпидемической ситуации и количества новых случаев заболевания COVID-19", – отметил он.
Спикер МИД Олег Николенко отметил, что исключение Украины из списка не отменит безвиз, а только введет временные ограничения на несущественные (туристические) поездки. Со временем страну могут снова вернуть в этот перечень.По каким критериям определяют "зеленые" страны?
При включении страны в список учитывают следующее:
количество новых случаев коронавируса не должно превышать 75 на 100 тысяч за последние две недели;
ситуация с заболеваемостью COVID-19 должна быть стабильной или с тенденцией к снижению;
необходимо сделать более 300 тестов на 100 тысяч населения за последние семь дней;
количество положительных тестов не может превышать 4% от общего количества за последние семь дней;
уровень распространения штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство;
общие действия властей для борьбы с COVID-19, в частности, отслеживание контактов, лечение и тому подобное.
Особое внимание европейские эксперты обращают на прогресс в вакцинации населения. Страну могут исключить из "зеленого" списка, если она не соответствует этим требованиям.Отвечает ли Украина критериям ЕС?
Нет. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 18 октября уровень заболеваемости в Украине составляет 500 случаев на 100 тысяч населения (допустимый уровень – 75). К тому же, в стране стремительно распространяется штамм, который вызывает беспокойство, – Дельта. Его уже зафиксировали в каждом регионе.
Что же касается тестирования, то у нас делают необходимое количество – около 1,5 тысячи на 100 тысяч населения. Однако положительных тестов больше 16%, а необходимо – до 4%.
Пожалуй, главная проблема – слишком медленная вакцинация населения. Сейчас как минимум одну прививку от коронавируса получили только 20% граждан. Это намного меньше, чем в странах Европы.Теперь поехать в ЕС будет невозможно?
Не совсем так. "Зеленый список" не устанавливает новые правила пересечения границы, а только дает рекомендации странам-членам Евросоюза. Власти каждого отдельного государства решают самостоятельно, усиливать ограничения на въезд или нет.
К примеру, Франция, Германия, Эстония и Латвия уже усложнили условия въезда для украинцев. Привитые двумя дозами могут путешествовать беспрепятственно, а вот другим туристам придется пройти самоизоляцию.
Однако в Европе есть государства, стремящиеся привлечь туристов, – прежде всего потому, что это одна из главных отраслей экономики. К примеру, в этот список входит Хорватия, которая пускает путешествующих с наименьшим основанием для поездки, а также Греция, которая открылась для ряда государств мира, включая Украину, еще весной – и не планирует закрывать границы. В эту группу также входят Венгрия, Словения и Испания, продолжающие пускать не только с вакцинацией, но и с простым ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении.
Что же касается не туристических стран, то здесь ситуация сложнее. Они зачастую готовы пускать из государств "красного" списка только вакцинированных граждан.И что теперь делать?
Вакцинироваться! Одна из главных причин новой волны коронавируса в Украине – низкие темпы вакцинации. Согласно опросам, больше половины граждан (56,5%) не собираются в ближайшее время прививаться от COVID-19. Результат на лицо: если в нашей стране хотя бы одну дозу получили всего 20%, то в Сингапуре, Дании и Великобритании этот показатель давно уже превысил 70%.
Вот как выглядит топ-5 стран с самым высоким процентом вакцинации:
ОАЭ – 94% граждан получили хотя бы одну дозу;
Португалия – 88% граждан получили хотя бы одну дозу;
Катар – 84% граждан получили хотя бы одну дозу;
Чили – 83% граждан получили хотя бы одну дозу;
Испания – 81% граждан получил хотя бы одну дозу.
Украина в вопросе вакцинации плетется в хвосте – вместе с ней в список аутсайдеров попали Мьянма (15%), Молдова (20%) и Алжир (13%). Ниже расположились страны третьего мира, вроде Ганы (4,2%), Сирии (3%) и Нигерии (2,4%).
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