Украина – "красная" зона для Европы: почему нами недовольны в ЕС и кого не пустят за границу

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться, только за последние два дня от этой болезни скончалось более тысячи человек. Заболеваемость очень быстро растет, теперь фиксируется до 18 000 случаев в сутки. Хотя еще летом этот показатель был на уровне 500-700.

Однако, увы, печальная статистика не пугает украинцев. Они продолжают нарушать карантинные ограничения и не хотят делать прививки от COVID-19. Хотя известно, что почти все пациенты в больницах – невакцинированные. В итоге страдают все, и уже в скором времени Евросоюз может исключить Украину из "зеленого" списка.

Что это значит? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Пока что наша страна остается в списке государств, для граждан которых рекомендуют отменить карантинные ограничения на въезд в страны-члены ЕС. Однако Украину могут исключить из "зеленого" списка из-за критической ситуации с коронавирусом.

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В ЕС обновляют "зеленый" список каждые две недели. Согласно решению от 8 октября, в перечне остаются Украина и еще 15 стран. Наша страна – единственное в списке государство Европы, не входящее в состав Союза. Пересмотреть документ должны на этой неделе.

"На этой неделе Украина будет удалена из рекомендованного для безопасных путешествий списка ЕС. Она была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет попадать в него", – написал журналист Рикард Йозвяк.

Эту информацию также подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Хочу подчеркнуть, что здесь нет политики, это – простая арифметика. ЕС принимает решения на основе четких регуляций и показателей. Все зависит от развития эпидемической ситуации и количества новых случаев заболевания COVID-19", – отметил он.

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что исключение Украины из списка не отменит безвиз, а только введет временные ограничения на несущественные (туристические) поездки. Со временем страну могут снова вернуть в этот перечень.

При включении страны в список учитывают следующее:

количество новых случаев коронавируса не должно превышать 75 на 100 тысяч за последние две недели;

ситуация с заболеваемостью COVID-19 должна быть стабильной или с тенденцией к снижению;

необходимо сделать более 300 тестов на 100 тысяч населения за последние семь дней;

количество положительных тестов не может превышать 4% от общего количества за последние семь дней;

уровень распространения штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство;

общие действия властей для борьбы с COVID-19, в частности, отслеживание контактов, лечение и тому подобное.

Особое внимание европейские эксперты обращают на прогресс в вакцинации населения. Страну могут исключить из "зеленого" списка, если она не соответствует этим требованиям.

Нет. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 18 октября уровень заболеваемости в Украине составляет 500 случаев на 100 тысяч населения (допустимый уровень – 75). К тому же, в стране стремительно распространяется штамм, который вызывает беспокойство, – Дельта. Его уже зафиксировали в каждом регионе.

Что же касается тестирования, то у нас делают необходимое количество – около 1,5 тысячи на 100 тысяч населения. Однако положительных тестов больше 16%, а необходимо – до 4%.

Пожалуй, главная проблема – слишком медленная вакцинация населения. Сейчас как минимум одну прививку от коронавируса получили только 20% граждан. Это намного меньше, чем в странах Европы.

Не совсем так. "Зеленый список" не устанавливает новые правила пересечения границы, а только дает рекомендации странам-членам Евросоюза. Власти каждого отдельного государства решают самостоятельно, усиливать ограничения на въезд или нет.

К примеру, Франция, Германия, Эстония и Латвия уже усложнили условия въезда для украинцев. Привитые двумя дозами могут путешествовать беспрепятственно, а вот другим туристам придется пройти самоизоляцию.

Однако в Европе есть государства, стремящиеся привлечь туристов, – прежде всего потому, что это одна из главных отраслей экономики. К примеру, в этот список входит Хорватия, которая пускает путешествующих с наименьшим основанием для поездки, а также Греция, которая открылась для ряда государств мира, включая Украину, еще весной – и не планирует закрывать границы. В эту группу также входят Венгрия, Словения и Испания, продолжающие пускать не только с вакцинацией, но и с простым ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении.

Что же касается не туристических стран, то здесь ситуация сложнее. Они зачастую готовы пускать из государств "красного" списка только вакцинированных граждан.

Вакцинироваться! Одна из главных причин новой волны коронавируса в Украине – низкие темпы вакцинации. Согласно опросам, больше половины граждан (56,5%) не собираются в ближайшее время прививаться от COVID-19. Результат на лицо: если в нашей стране хотя бы одну дозу получили всего 20%, то в Сингапуре, Дании и Великобритании этот показатель давно уже превысил 70%.

Вот как выглядит топ-5 стран с самым высоким процентом вакцинации:

ОАЭ – 94% граждан получили хотя бы одну дозу;

Португалия – 88% граждан получили хотя бы одну дозу;

Катар – 84% граждан получили хотя бы одну дозу;

Чили – 83% граждан получили хотя бы одну дозу;

Испания – 81% граждан получил хотя бы одну дозу.

Украина в вопросе вакцинации плетется в хвосте – вместе с ней в список аутсайдеров попали Мьянма (15%), Молдова (20%) и Алжир (13%). Ниже расположились страны третьего мира, вроде Ганы (4,2%), Сирии (3%) и Нигерии (2,4%).