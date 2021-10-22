Украина оказалась на третьем месте в мире по числу смертей от COVID-19 за сутки

Украина за минувшие сутки оказалась на третьем месте в мире по числу смертей от COVID-19. Нашу страну опередили только США и Россия.

Соответствующие данные опубликованы на портале Worldometers. Так, в США от коронавируса умерло 1428 пациентов за сутки, в России – 1036, в Украине – 546, в Бразии – 461, в Румынии – 448, в Мексике – 424.

При этом по состоянию на утро 22 октября смертность среди украинцев с COVID-19 еще больше увеличилась – до 614 человек.

Всего в мире от коронавируса умерли 7204 человека за сутки, инфицировались – 461 371 человек.

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С начала пандемии в мире 243 312 107 случаев COVID-19 и 4 946 037 летальных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области, несмотря на растущее число зараженных коронавирусом в Украине, фиксируют достаточно низкие показатели инфицирования, госпитализации и смертности от болезни. Власти региона связывают это с жесткими требованиями к санитарным нормам и активной вакцинацией населения.

Ранее врачи рассказали, какие ковидпациенты составляют большую часть госпитализированных в Александровской клинической больнице города Киева.