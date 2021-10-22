В Украине одну из областей новая волна COVID-19 обошла стороной: в чем причина

В Кировоградской области, несмотря на растущее число зараженных коронавирусом в Украине, фиксируют достаточно низкие показатели инфицирования, госпитализации и смертности от болезни. Власти региона связывают это с жесткими требованиями к санитарным нормам и активной вакцинацией населения.

Как рассказал ТСН со ссылкой на главного врача Центральной городской больницы Кропивницкого Александра Артюха, по состоянию на 20 октября в медучреждении на лечении от коронавируса находилось около 70 больных, что составляет около 30% от общей заполняемости коек.

При этом Артюх выразил надежду, что в регионе не будет медицинского коллапса в больницах, как весной.

"В городе достаточно медицинского персонала, мощностей больницы", – отметил врач.

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В свою очередь, в горсовете журналистам объяснили, что распространению инфекции на территории города и области мешают жесткие ограничения в транспорте областного центра.

"Коммунальные автобусы и троллейбусы ездят полупустыми. На остановках – очереди. Люди недовольны, но уже привыкли и смирились", – отметили чиновники.

Они же акцентировали, что в регионе увеличивается количество желающих привиться от COVID-19.

"Сейчас треть горожан уже привиты. Из них значительная часть – пожилые люди. К пенсионерам едут прямо домой выездные пункты вакцинации", – сказали в горсовете.

По мнению чиновников, такая организованность спасает город и область от быстрого распространения инфекции.

По данным Telegram-канала "Коронавирус-инфо", всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 2 701 600 случаев заражения, 62 389 смертей и 2 352 835 выздоровлений.

Самая высокая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Житомирской, Одесской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях. В Киеве – 1192 новых случая.

Киев – 1192 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1023);

Винницкая область – 462 (444);

Волынская – 436 (496);

Днепропетровская – 1308 (1253);

Донецкая – 1058 (1040);

Житомирская – 1562 (640);

Закарпатская – 319 (239);

Запорожская – 1355 (1225);

Ивано-Франковская – 861 (446);

Киевская – 728 (562);

Кировоградская – 156 (112);

Луганская – 819 (742);

Львовская – 1388 (943);

Николаевская – 410 (437);

Одесская – 1528 (1606);

Полтавская – 996 (935);

Ровенская – 705 (782);

Сумская – 1100 (912);

Тернопольская – 787 (588);

Харьковская – 1319 (1242);

Херсонская – 1143 (947);

Хмельницкая – 1002 (954);

Черкасская – 469 (544);

Черновицкая – 578 (622);

Черниговская – 734 (178).

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи рассказали, какие ковидпациенты составляют большую часть госпитализированных в Александровской клинической больнице города Киева.