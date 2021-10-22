В Украине одну из областей новая волна COVID-19 обошла стороной: в чем причина
В Кировоградской области, несмотря на растущее число зараженных коронавирусом в Украине, фиксируют достаточно низкие показатели инфицирования, госпитализации и смертности от болезни. Власти региона связывают это с жесткими требованиями к санитарным нормам и активной вакцинацией населения.
Как рассказал ТСН со ссылкой на главного врача Центральной городской больницы Кропивницкого Александра Артюха, по состоянию на 20 октября в медучреждении на лечении от коронавируса находилось около 70 больных, что составляет около 30% от общей заполняемости коек.
При этом Артюх выразил надежду, что в регионе не будет медицинского коллапса в больницах, как весной.
"В городе достаточно медицинского персонала, мощностей больницы", – отметил врач.
В свою очередь, в горсовете журналистам объяснили, что распространению инфекции на территории города и области мешают жесткие ограничения в транспорте областного центра.
"Коммунальные автобусы и троллейбусы ездят полупустыми. На остановках – очереди. Люди недовольны, но уже привыкли и смирились", – отметили чиновники.
Они же акцентировали, что в регионе увеличивается количество желающих привиться от COVID-19.
"Сейчас треть горожан уже привиты. Из них значительная часть – пожилые люди. К пенсионерам едут прямо домой выездные пункты вакцинации", – сказали в горсовете.
По мнению чиновников, такая организованность спасает город и область от быстрого распространения инфекции.
По данным Telegram-канала "Коронавирус-инфо", всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 2 701 600 случаев заражения, 62 389 смертей и 2 352 835 выздоровлений.
Самая высокая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Житомирской, Одесской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях. В Киеве – 1192 новых случая.Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях по состоянию на 21 октября:
Киев – 1192 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1023);
Винницкая область – 462 (444);
Волынская – 436 (496);
Днепропетровская – 1308 (1253);
Донецкая – 1058 (1040);
Житомирская – 1562 (640);
Закарпатская – 319 (239);
Запорожская – 1355 (1225);
Ивано-Франковская – 861 (446);
Киевская – 728 (562);
Кировоградская – 156 (112);
Луганская – 819 (742);
Львовская – 1388 (943);
Николаевская – 410 (437);
Одесская – 1528 (1606);
Полтавская – 996 (935);
Ровенская – 705 (782);
Сумская – 1100 (912);
Тернопольская – 787 (588);
Харьковская – 1319 (1242);
Херсонская – 1143 (947);
Хмельницкая – 1002 (954);
Черкасская – 469 (544);
Черновицкая – 578 (622);
Черниговская – 734 (178).
Как сообщал OBOZREVATEL, врачи рассказали, какие ковидпациенты составляют большую часть госпитализированных в Александровской клинической больнице города Киева.
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