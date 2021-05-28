Украина оказалась на 2 месте по смертности от COVID-19 в Европе

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Смертность от коронавируса

За минувшие сутки, 27 мая, Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. В стране умерли 183 человека.

Лидером в статистике оказалась Германия с 210 летальным случаем за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Также много смертей зарегистрировали во Италии – 171, Франции – 142, Польше – 135, Румынии – 39 и Греции – 39. Всего в Европе от COVID-19 за сутки умерли 1 555 человек, в мире – 11 643.

Больше всего смертей было в Индии – 3 558, Бразилии – 2 130 и США – 630. Украина в мировом рейтинге попала на 12 место. В России за сутки умерли 402 человека.

Смертность от коронавируса в Европе.
Смертность от коронавируса в мире.

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