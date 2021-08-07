Украина не готова к новой волне COVID-19, люди без масок преступники, – эпидемиолог

Накануне новой волны коронавируса в Украине система здравоохранения оказалась неготовой к ней. Возникла опасность внутрибольничных вспышек COVID-19.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Он также указал на проблему несоблюдения масочного режима, что усугубляет ситуацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Мы, к сожалению, не готовы. В последние два месяца мы видим уникальную ситуацию, когда министр здравоохранения в ручном режиме через Национальную службу здоровья прекращает финансирование некоторых инфекционных стационаров, которые себя великолепно зарекомендовали в течение 2020-2021 годов. Эта ситуация непонятна", – сказал медик.

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Он заявил, что считает стратегической ошибкой преимущественное заключение пакетов договоров Национальной службой здоровья с многопрофильными лечебными учреждениями. "Это грозит развитием внутрибольничных вспышек COVID-19, что мы наблюдали в начале развития пандемии коронавируса в нашей стране", – предупредил Александрин.

Медик обратил внимание и на проблему несоблюдения гражданами масочного режима. По его словам, обычная медицинская маска является физическим барьером для вируса, которая защищает окружающих, а не самого человека. Таким образом, те, кто не носят маски или носят их неправильно, подвергают опасности других.

"Когда носят маски на подбородке, с открытым носом, открытым ртом, на ухе или в кармане, по моему мнению, как специалиста, как эпидемиолога – это сравнимо с уголовным преступлением. Они не считаются с обществом и являются жесткими нарушителями", – подчеркнул Александрин.

"Если вы заходите в замкнутое помещение, то, будьте добры, уважайте друг друга, давайте будем все надевать маски. Если вы находитесь на улице, если вы решили рискнуть и пойти на какое-то общее собрание, на концерт, ходу или богослужение, где вы не сможете придерживаться физической дистанции в 2 метра, тогда тоже надевайте маску", – призвал врач.

Как писал OBOZREVATEL, заслуженная врач Украины Ольга Богомолец допустила, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса раз в год. По ее оценкам, COVID-19 может перейти в разряд сезонных заболеваний.