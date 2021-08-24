Угроза новой волны COVID-19 и тюрьма на Кипре за фейки о вакцинации. Хроника коронавируса на 24 августа

По состоянию на вторник, 24 августа, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились свыше 213,3 млн человек. За минувший день выявили 514,589 новых инфицированных, умерли еще 7606. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов, побороли болезнь свыше 190,6 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили США – 111 134, Иране – 38 657 и Великобритании – 31 914.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 275 171 случай заражения коронавирусом с начала пандемии был подтвержден в Украине. Скончалось от болезни 53 474 пациентов, выздоровели – 2 201 433.

По прогнозу эпидемиолога Андрея Александрина, новая волна коронавируса ожидается в Украине во второй половине сентября, после того, как дети массово выйдут на учебу.

В Израиле сообщили, что третья доза вакцины Pfizer значительно снижает риск заражения коронавирусом по сравнению с теми, кто привился дважды.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что в стране Украине отмечен постепенный рост больных коронавирусом, повторяющий динамику 2020 года. Пик заболеваемости инфекцией может наступить зимой.

Полиция Кипра предъявила обвинение четырем лицам в связи с фейковым сообщением в соцсетях о том, что 12-летний ребенок якобы умер после вакцинации против COVID-19. Также в стране за распространение фейковых новостей предусмотрена ответственность, фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до 2 лет, или штраф до 2,6 тыс. евро, или и заключение и штраф одновременно.