В Украине зафиксировали почти 700 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро вторника, 24 августа, в Украине официально подтверждено 2 275 863 случаая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 692 заболевших, из них 54 – дети и 4 медработников. Госпитализировали 410 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли 53 501 человек (+27 за сутки), выздоровели – 2 201 778 (+345). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом Украины.

За последние сутки, 23 августа, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР – 17 236 человек,

◾ методом ИФА – 3 802,

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◾ экспресс-тестами – 14820.

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 11 844 497.

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