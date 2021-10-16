Учителя имеют право не вакцинироваться от COVID-19: Ляшко назвал условие

Учителя могут не вакцинироваться от коронавируса, если у них есть медицинские противопоказания. В таком случае их не будут отстранять от работы из-за отказа от прививки.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода". По его словам, в качестве доказательства необходимо предоставить соответствующий документ.

"В приказе, который прописан, стоит звездочка и говорится об обязательной вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья", – отметил глава ведомства.

Ляшко также пояснил, что справку о запрете на вакцинацию должен выдать семейный врач. Такая возможность предусмотрена в электронной системе здравоохранения.

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Отметим, ранее власти приняли решение, что сотрудников школ, которые не вакцинируются от коронавируса, будут отстранять от работы. Их также лишат заработной платы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав может одобрить введение бустерной вакцины для защиты от коронавируса. Однако окончательное решение будет принято уже после того, как подавляющее число взрослого населения получит "антиковидные" прививки.

Кроме того, Министр Ляшко считает, что масочный режим в Украине могут отменить только тогда, когда 70-80% взрослого населения страны пройдет вакцинацию от коронавируса. А пока ведомство этот вопрос не поднимает.