Ученый о росте заболеваемости COVID-19 в Украине: может быть 40-50 тысяч новых случаев в сутки

Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти и в день могут фиксироваться до 50 тысяч случаев инфицирования. При этом в больницах сложится критическая ситуация с кислородом для тех пациентов, которые в нем нуждаются.

Как сказал в эфире телеканала OBOZREVATEL заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А.Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко, уже в ближайшее время время в стране будут фиксировать более высокие показатели заболеваемости чем сейчас. По его словам, нет никакого основания говорить, что Украина вышла на "плато по инфицированию коронавирусом".

"Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами", – сказал медик.

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Он отметил, что ждать уменьшения числа заболевших в ближайшее время "нет смысла", а система здравоохранения столкнется с колоссальными перегрузками, когда пациентам в ковид-палатах будет не хватать медицинского кислорода и мест в реанимациях.

"Система перегружена, у нее нет возможностей для увеличения мощности", – отметил Досенко.

Он согласился, что, возможно, благодаря тем или иным методам сдерживания болезни, официальная статистика будет показывать несколько меньшее число заболевших в сутки, но, как отметил эксперт, это будет "легкая передышка", после которой цифры инфицирования коронавирусом опять поползут вверх.

"Ничего приятного современная научная медицина, эпидемиология не может нам сказать", – добавил ученый.

Говоря о цифрах, он отметил, что если взять число заболевших, процент уже инфицированных, переболевших и статистику вакцинации, то можно получить представление о коллективном иммунитете. По его словам, он очень низкий.

"Поэтому любая заболеваемость будет вполне логичной", – резюмировал врач.

Он же отметил, что печальной статистики можно было бы избежать, если бы кампания вакцинации изначально была бы более агрессивной, а среди медиков не было бы антивакцинаторов. Досенко подчеркнул, что именно они сыграли негативную роль в росте числа заболеваний и заявил, что такие врачи не должны работать в системе здравоохранения Украины и назвал их прямой угрозой национальной безопасности.

Как сообщили в Минздраве, в Украине впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. При этом скончалось почти 700 человек. Из заболевших за минувшие сутки: детей – 1 787, медработников – 426. госпитализировали в больницы с диагнозом коронавирус – 5472 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалист объяснил, почему люди пожилого возраста должны пройти вакцинацию от коронавируса.