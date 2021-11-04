Почему пожилым людям нужно вакцинироваться в первую очередь: экс-главсанврач дал разъяснение

Пожилые люди должны стать приоритетной группой для вакцинации, так как именно они подвергаются наибольшим рискам в период пандемии. Именно на эту категорию населения выросла эпидемическая нагрузка после того, как в школах объявили карантин.

Как сказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, в Украине довольно много тяжелых случаев течения коронавирусной болезни. По его словам, среди тех, кто попадает в реанимации, много именно стариков, и, как правило, они не вакцинированы.

"Такие больные заполняют больницы и особенно реанимации", – отметил Бережнов.

Он согласился, что число тех, кто желает сделать прививку от коронавируса – возросло, но опять же подчеркнул, что среди них мало стариков.

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"Вакцинация этой категории уменьшит нагрузку на больницы и на интенсивную терапию. Нужно хотя бы один раз их уколоть", – сказал специалист.

Он же подчеркнул, что после того, как многие школы были закрыты на карантин и детей отправили учиться домой, риск возрос именно для пожилой группы населения. Ведь именно с ними работающие родители вынуждены оставлять своих детей, которые, как правило сами тяжело не болеют коронавирусом, но легко переносят инфекцию, заражая ею своих домочадцев.

"Тут надо решать: или быстро тянуть дедушек и бабушек на прививку, чтобы в случае заражения они легче болели, или ограничить контакты", – отметил Бережнов.

Он подчеркнул, что в период пандемии пожилым людям вообще не стоит лишний раз выходить из дома, так как даже после вакцинации их организм не настолько крепкий как у молодых, и ему тяжелее сопротивляться инфекции.

"Уже не настолько сильная иммунная система, у них может быть масса других заболеваний", – сказал эксперт.

Также он посоветовал тем, кто может, купить кислородные концентраторы.

"Я не делаю им рекламы, но после 60 вообще иногда полезно подышать кислородом. Можно выходить на свежий воздух, но так как его найти сложно, можно пользоваться концентратором", – добавил он.

В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки, 2 ноября, подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей, что превышает показатели вчерашнего дня. Отмечается, что из больных за минувшие сутки: детей – 1 406, медработников – 421. В Киеве 2 ноября зарегистрировали 2024 случая заболевания коронавирусной болезнью и 69 смертей от нее – это рекорд в столице с начала пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты спрогнозировали, какое количество украинцев могут умереть до конца года от коронавируса.