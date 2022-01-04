Ученые заявили, что COVID-19 оставляет антитела, которые могут 'атаковать' организм после выздоровления

Согласно исследованию, проведенному учеными из Института сердца Cedars-Sinai Smidt в Лос-Анджелесе, у людей, выживших после того, как они переболели коронавирусом, наблюдается повышенный уровень антител. Однако они могут ошибочно атаковать их собственные органы и ткани, даже если пациенты не были серьезно больны.

Исследование было проведено среди 177 медицинских работников, вылечившихся от подтвержденной коронавирусной инфекции. Его результаты были опубликованы в Журнале трансляционной медицины.

У всех медиков после выздоровления наблюдались стойкие аутоантитела, в том числе те, которые могут вызывать хроническое воспаление и повреждение суставов, кожи и нервной системы.

При этом, паттерны повышенных аутоантител у мужчин и женщин различались.

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В то же время, подавляющее большинство симптомов, связанных с предшествующей инфекцией SARS-CoV-2, одинаково испытывали мужчины и женщины. Хотя мужчины чаще сообщали о таких симптомах, как озноб, лихорадка, одышка, диарея, конъюнктивит, а женщины чаще сообщали о других симптомах, среди которых: потеря аппетита, тошнота и кашель.

Также не было значительных различий между мужчинами и женщинами и временем появления симптомов.

Результаты исследования выявили широкий противовирусный иммунный ответ, обнаруженный у лиц, ранее инфицированных COVID-19, который включал реактивность к белкам с молекулярной гомологией с SARS-CoV-2.

Ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить возможность обобщения этих результатов на группы населения, перенесшие более тяжелое заболевание COVID-19 и требующее целевого лечения.

Напомним, в США научное исследование позволило обнаружить антитело, способное предотвращать тяжелое течение болезней от различных коронавирусов, включая те, которые вызывают COVID-19. Данное открытие в будущем может позволить высокоэффективно противостоять различным типам вируса.

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