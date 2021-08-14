Ученые заявили, что COVID-19 может менять восприимчивость к боли и холоду

Переболевшие коронавирусом оказались менее восприимчивыми к физической боли. Также они стали лучше переносить отрицательные температуры.

Об этом говорится в результатах исследования ученых из университета Appalachian State University в Северной Каролине (США), опубликованных в журнале The Journal of Physiology. Они изучили продолжительность действия побочного эффекта на нервную систему и гемодинамику (движение крови по сосудам) человека.

В эксперименте участвовали 30 добровольцев в возрасте 21-22 года. У части из них имелись положительные ПЦР-тесты на коронавирус, а другие были здоровы.

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По итогам исследований волонтеры оценили свои болезненные ощущения: у переболевших COVID-19 восприимчивость к холоду и боли оставалась более слабой на протяжении 3-8 недель.

Как оказалось, причина таких изменений кроется в реакции симпатической нервной системы организма.

А именно:

активность симпатических нервов в состоянии покоя у переболевших была выше. То есть, организм как будто был встревожен, находился начеку в ожидании возможных угроз;

во время ортостатической нагрузки, то есть при подъеме кровати в вертикальное положение, у переболевших подскакивал пульс и сердцебиение становилось чаще, чем при той же процедуре у здоровых;

у перенесших инфекцию молодых людей симпатическая система показала меньшую восприимчивость к ледяной воде. В то время как у здоровых и нервно-мышечная реакция была более бурной, и артериальное давление повысилось, как обычно происходит в подобных случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали причину опасного осложнения COVID-19 у детей. Это посткоронавирусный воспалительный синдром (MIS-C). Он вызывает у ребенка отказ органов, что способно привести к смерти.

Исследователи предположили, что эти сбои развиваются еще в то время, когда коронавирус присутствует в организме детей, так как схожие изменения в активности генов были зафиксированы в клетках хронических носителей COVID-19.