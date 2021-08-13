Ученые назвали причину опасного осложнения COVID-19, которое может вызвать отказ органов

Посткоронавирусный воспалительный синдром у детей связали с истощением иммунитета. Из-за него в детском организме уменьшается количество здоровых Т-клеток и NK-клеток.

Об этом говорится в исследовании сотрудников Медицинской школы больницы Маунт-Синай (США), опубликованном в научном журнале Nature Communications. Первый тип иммунных телец отвечает за уничтожение клеток, зараженных различными вирусами, а второй – за борьбу с бактериями и крупными чужеродными частицами.

Детский многосистемный воспалительный синдром (MIS-C) – это поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, похожий на синдром Кавасаки. Он вызывает у детей высокую температуру (38,5 градусов и выше), пониженное давление, кислородную недостаточность и отказ органов, способный привести к смерти.

Видео дня

В отдельных случаях синдром поражает и взрослых. Обычно он возникает спустя несколько недель после COVID-19.

В новом исследовании ученые следили за здоровьем 8 детей с этим синдромом, 7 детей с другими тяжелыми хроническими заболеваниями, которые заразились коронавирусом нового типа, и 4 здоровых детей.

По образцам крови участников исследования биологи изучали, как ведут себя их иммунные клетки, предположительно задействованые в развитии посткоронавирусного воспалительного синдрома. Оказалось, что у всех носителей MIS-C были общие сбои в работе иммунитета, а у остальных участников эксперимента их не было.

Нарушения в их жизнедеятельности были связаны со сбоями в работе 9 участков генома, которые играют важную роль в управлении активностью Т-клеток и NK-клеток. Ученые предположили, что эти сбои развиваются еще в то время, когда коронавирус присутствует в организме детей, так как схожие изменения в активности этих генов были зафиксированы в клетках хронических носителей COVID-19.

Ключевую роль в развитии этих нарушений играл ген TBX21, работа которого сильнее всего изменилась у носителей MIS-C. Нормализация его активности, как предполагают ученые, позволит подавить значительную часть симптомов болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL,доктор медицинских наук Виктор Досенко рассказал, что причиной постковидного синдрома могут быть лимфоциты, которые активизируются коронавирусом и наносят вред организму. Под влиянием вируса такие лейкоциты превращаются во "взрывчатку".

Врач-вирусолог Алла Мироненко назвала главный признак постковидного синдрома. Это головные боли и обострение хронических болезней.

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская сообщила, что в ведомстве планируют создать группу по подготовке к реабилитации пациентов, болевших коронавирусом.